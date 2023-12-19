Большинство россиян выбирают для детей спортивные секции
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании «Профилум».
Также среди респондентов пользуются популярностью языковые (38,5%) и технические кружки (33%). В художественные секции отдали своих детей 29% опрошенных родителей, в музыкальные — 25%.
Сами же школьники 7—9-х классов в 20% случаев хотели бы посещать творческие кружки. Спортивные секции отметили 16%. Курсы, связанные с IT и диджитал-профессиями, выбрали 9% опрошенных подростков.
Ранее исследование показало, что 48% россиян хотели бы, чтобы в школах появились уроки финансовой грамотности.