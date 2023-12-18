RT в Telegram
Подпишись

Почти половина россиян считают, что в школах нужны уроки финансовой грамотности

Короткая ссылка
Недавнее исследование показало, что 48% россиян хотели бы, чтобы в школах появились уроки финансовой грамотности.
Почти половина россиян считают, что в школах нужны уроки финансовой грамотности
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого управляющей компанией ПСБ и исследовательским центром «Позиция».

В ходе опроса 31% респондентов выразили обеспокоенность неумением ребёнка копить деньги, 26% — тем, что ребёнок систематически совершает спонтанные покупки, 22% — тем, что ребёнок не понимает цену денег, а 21% — легкомысленным отношением ребёнка к деньгам.

Кроме того, 46% россиян оценили знания своих детей о деньгах и о том, как ими распоряжаться, на тройку, а каждый седьмой (13%) — на двойку. 32% считают своего ребёнка хорошистом в финансовых вопросах и лишь 8% — отличником.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что сотрудников столичных организаций обучат финансовой грамотности на рабочих местах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить