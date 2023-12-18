Почти половина россиян считают, что в школах нужны уроки финансовой грамотности

Недавнее исследование показало, что 48% россиян хотели бы, чтобы в школах появились уроки финансовой грамотности.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведённого управляющей компанией ПСБ и исследовательским центром «Позиция».

В ходе опроса 31% респондентов выразили обеспокоенность неумением ребёнка копить деньги, 26% — тем, что ребёнок систематически совершает спонтанные покупки, 22% — тем, что ребёнок не понимает цену денег, а 21% — легкомысленным отношением ребёнка к деньгам.

Кроме того, 46% россиян оценили знания своих детей о деньгах и о том, как ими распоряжаться, на тройку, а каждый седьмой (13%) — на двойку. 32% считают своего ребёнка хорошистом в финансовых вопросах и лишь 8% — отличником.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что сотрудников столичных организаций обучат финансовой грамотности на рабочих местах.