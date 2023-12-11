Сотрудников организаций Москвы обучат финансовой грамотности
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Как отметила чиновник, эксперты центра финансовой грамотности Москвы при Департаменте финансов совместно с партнёрами проведут занятия о мошенничестве, защите прав потребителей, основах инвестирования, кредитования, налогообложения, об управлении личным бюджетом, кибербезопасности, о воспитании финансово грамотных детей, мерах господдержки при покупке жилья и о другом.
Занятия будут проводиться очно и дистанционно.
Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».