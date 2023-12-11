Сотрудников организаций Москвы обучат финансовой грамотности

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что сотрудников столичных организаций обучат финансовой грамотности на рабочих местах.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметила чиновник, эксперты центра финансовой грамотности Москвы при Департаменте финансов совместно с партнёрами проведут занятия о мошенничестве, защите прав потребителей, основах инвестирования, кредитования, налогообложения, об управлении личным бюджетом, кибербезопасности, о воспитании финансово грамотных детей, мерах господдержки при покупке жилья и о другом.

Занятия будут проводиться очно и дистанционно.

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».