RT в Telegram
Подпишись

Москвичи смогут открыть сбор средств на благотворительном сервисе портала mos.ru

Короткая ссылка
Благотворительный сервис на mos.ru по случаю Нового года расширил функционал для зарегистрированных пользователей. Теперь у них появилась возможность открыть сбор средств.
Москвичи смогут открыть сбор средств на благотворительном сервисе портала mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Пользователю достаточно выбрать категорию программ, в пользу которой откроется сбор, после чего отправить ссылку близким или опубликовать её в соцсетях. Каждое пожертвование будет направлено напрямую в адрес программ выбранной категории и поровну разделится между ними.

Так, можно создать новогодний сбор в пользу попавших в трудную ситуацию людей, тяжелобольных детей и взрослых, бездомных животных и других нуждающихся.

Открыть новогодний сбор можно до 15 января включительно.

Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал об акции «Ёлка желаний», которая стартовала на Урале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить