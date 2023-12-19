Москвичи смогут открыть сбор средств на благотворительном сервисе портала mos.ru

Благотворительный сервис на mos.ru по случаю Нового года расширил функционал для зарегистрированных пользователей. Теперь у них появилась возможность открыть сбор средств.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Пользователю достаточно выбрать категорию программ, в пользу которой откроется сбор, после чего отправить ссылку близким или опубликовать её в соцсетях. Каждое пожертвование будет направлено напрямую в адрес программ выбранной категории и поровну разделится между ними.

Так, можно создать новогодний сбор в пользу попавших в трудную ситуацию людей, тяжелобольных детей и взрослых, бездомных животных и других нуждающихся.

Открыть новогодний сбор можно до 15 января включительно.

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