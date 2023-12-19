Москвичи смогут открыть сбор средств на благотворительном сервисе портала mos.ru
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Пользователю достаточно выбрать категорию программ, в пользу которой откроется сбор, после чего отправить ссылку близким или опубликовать её в соцсетях. Каждое пожертвование будет направлено напрямую в адрес программ выбранной категории и поровну разделится между ними.
Так, можно создать новогодний сбор в пользу попавших в трудную ситуацию людей, тяжелобольных детей и взрослых, бездомных животных и других нуждающихся.
Открыть новогодний сбор можно до 15 января включительно.
Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев рассказал об акции «Ёлка желаний», которая стартовала на Урале.