RT в Telegram
Подпишись

Упавшего в яму с кипятком мальчика из Челябинска доставили в Нижний Новгород

Короткая ссылка
Восьмилетнего мальчика, который упал в яму с кипятком в Челябинске 11 декабря, бортом санавиации доставили на лечение в Нижний Новгород.
Упавшего в яму с кипятком мальчика из Челябинска доставили в Нижний Новгород
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

«Самолёт Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород», — прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

Мальчик будет проходить лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Ранее сообщалось, что ЧП с ребёнком произошло в результате аварии на трубопроводе во дворе дома по улице Энергетиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить