Упавшего в яму с кипятком мальчика из Челябинска доставили в Нижний Новгород
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.
«Самолёт Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород», — прокомментировали в пресс-службе.
В настоящее время состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.
Мальчик будет проходить лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете.
Ранее сообщалось, что ЧП с ребёнком произошло в результате аварии на трубопроводе во дворе дома по улице Энергетиков.