Упавшего в яму с кипятком мальчика из Челябинска доставили в Нижний Новгород

Восьмилетнего мальчика, который упал в яму с кипятком в Челябинске 11 декабря, бортом санавиации доставили на лечение в Нижний Новгород.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

«Самолёт Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород», — прокомментировали в пресс-службе.

В настоящее время состояние ребёнка оценивается как тяжёлое.

Мальчик будет проходить лечение в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Ранее сообщалось, что ЧП с ребёнком произошло в результате аварии на трубопроводе во дворе дома по улице Энергетиков.