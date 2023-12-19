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В Дагестане задержан бывший член банд Басаева и Хаттаба за нападение в 1999 году

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В Дагестане задержали бывшего члена группировок Шамиля Басаева и Хаттаба за участие в нападении на Новолакский район республики в 1999 году, в ходе которого были убиты 99 человек.
В Дагестане задержан бывший член банд Басаева и Хаттаба за нападение в 1999 году
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Задержан участник нападения на Новолакский район Республики Дагестан в 1999 году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об уроженце Дагестана Ибрагиме Магомедове, которому будет предъявлено обвинение в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

В мае сообщалось, что сотрудники российских спецслужб задержали трёх экс-боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года.

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