В Дагестане задержан бывший член банд Басаева и Хаттаба за нападение в 1999 году
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«Задержан участник нападения на Новолакский район Республики Дагестан в 1999 году», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт об уроженце Дагестана Ибрагиме Магомедове, которому будет предъявлено обвинение в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
В мае сообщалось, что сотрудники российских спецслужб задержали трёх экс-боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба, которые принимали участие в убийстве 84 псковских десантников в феврале 2000 года.