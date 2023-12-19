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В «Союзе отцов» поддержали идею сделать 8 июля выходным днём для многодетных

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Полина Полетаева
Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал предложение сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных семей.
В «Союзе отцов» поддержали идею сделать 8 июля выходным днём для многодетных
  • Gettyimages.ru
  • © Halfpoint

Собеседник RT назвал данное предложение интересным.

«Это предложение может поставить многодетную семью в центр внимания различных организаций. В данной ситуации общество в любом случае сфокусирует своё внимание на многодетных семьях, а те организации, которые оказывают услуги в сфере досуга и развлечения, сфокусируются на различных предложениях по поддержке многодетной семьи и её досуга именно в этот день», — считает Солёнов.

Он также отметил, что воплощение данной инициативы в жизнь станет большой пользой и поддержкой.

«Потому что очень часто многодетная семья испытывает дискомфорт, оказываясь в общественном пространстве. Потому как нет достаточного количества мест в кафе за столиками или потому что не хватает где-то мест в общественном транспорте. И здесь, я думаю, это будет достаточно хорошей мотивацией для всех организаций, которые в этот день принимают различное участие (в организации досуга семьи. — RT)», — заключил общественный деятель.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать праздник Дня семьи, любви и верности 8 июля нерабочим для многодетных граждан.

Подробнее — в материале RT. 

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