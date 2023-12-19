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День семьи, любви и верности предложили сделать выходным для многодетных

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать праздник Дня семьи, любви и верности 8 июля нерабочим для многодетных граждан. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в последние годы федеральные и региональные власти делают значительные усилия, направленные на поддержку семей с детьми. В том числе важность защиты и поддержки семей была обозначена при внесении недавних поправок в Конституцию Российской Федерации.

Ещё в 2008 году в России официально был утверждён праздник — День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля. Этот день остаётся рабочим, отметил Орлов.

«В целях поддержки многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты в части определения данного праздника в качестве выходного, оплачиваемого для граждан, на иждивении у которых находятся трое и более детей», — говорится в обращении.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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