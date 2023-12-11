Депутат поддержала распространение действия Пушкинской карты на многодетные семьи
- РИА Новости
Депутат назвала данное предложение стоящим.
«Это поможет семьям решить определённые проблемы. Поможет развивать ребятишек, при этом не тратя дополнительные средства», — считает Бессараб.
Парламентарий также обратила внимание на то, что культурное развитие подрастающего поколения крайне важно.
«Именно культурное развитие — то, что требуется делать в обязательном порядке, и то, до чего в российских семьях часто просто не доходят руки», — заключила собеседница RT.
Ранее СМИ сообщили, что Госдума рекомендует правительству распространить действие программы «Пушкинская карта» на многодетные семьи.