Депутат поддержала распространение действия Пушкинской карты на многодетные семьи

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о распространении действия программы «Пушкинская карта» на многодетные семьи.

Депутат назвала данное предложение стоящим.

«Это поможет семьям решить определённые проблемы. Поможет развивать ребятишек, при этом не тратя дополнительные средства», — считает Бессараб.

Парламентарий также обратила внимание на то, что культурное развитие подрастающего поколения крайне важно.

«Именно культурное развитие — то, что требуется делать в обязательном порядке, и то, до чего в российских семьях часто просто не доходят руки», — заключила собеседница RT.

Ранее СМИ сообщили, что Госдума рекомендует правительству распространить действие программы «Пушкинская карта» на многодетные семьи.