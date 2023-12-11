RT в Telegram
Подпишись

Депутат поддержала распространение действия Пушкинской карты на многодетные семьи

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о распространении действия программы «Пушкинская карта» на многодетные семьи.
Депутат поддержала распространение действия Пушкинской карты на многодетные семьи
  • РИА Новости

Депутат назвала данное предложение стоящим.

«Это поможет семьям решить определённые проблемы. Поможет развивать ребятишек, при этом не тратя дополнительные средства», — считает Бессараб.

Парламентарий также обратила внимание на то, что культурное развитие подрастающего поколения крайне важно.

«Именно культурное развитие — то, что требуется делать в обязательном порядке, и то, до чего в российских семьях часто просто не доходят руки», — заключила собеседница RT.

Ранее СМИ сообщили, что Госдума рекомендует правительству распространить действие программы «Пушкинская карта» на многодетные семьи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить