Большинство россиян хранят одежду, которую не носят

Большинство россиян (70%) хранят у себя ненужную одежду.

Это показало исследование к первой годовщине проекта «Не просто вещь», запущенного Ecoplatform совместно с SYNERGETIC и Wildberries, пишет «Газета.Ru».

При этом 40% респондентов признались, что носят лишь 30—40% от своего гардероба, около 25% заявили, что носят половину от всей имеющейся одежды, 17% сказали, что носят 10—20%, 7% респондентов ответили, что носят почти всю одежду.

Около 10% принявших участие в опросе хранят, но не носят праздничную и деловую одежду, она составляет примерно треть от их гардероба.

Главные причины, по которым россияне не избавляются от одежды, — это отсутствие времени на разбор гардероба и незнание, куда её можно сдать.

Ранее сообщалось о новом исследовании, которое показало, что Москва и Санкт-Петербург являются лучшими городами для шопинга.