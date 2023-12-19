Большинство россиян хранят одежду, которую не носят
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Это показало исследование к первой годовщине проекта «Не просто вещь», запущенного Ecoplatform совместно с SYNERGETIC и Wildberries, пишет «Газета.Ru».
При этом 40% респондентов признались, что носят лишь 30—40% от своего гардероба, около 25% заявили, что носят половину от всей имеющейся одежды, 17% сказали, что носят 10—20%, 7% респондентов ответили, что носят почти всю одежду.
Около 10% принявших участие в опросе хранят, но не носят праздничную и деловую одежду, она составляет примерно треть от их гардероба.
Главные причины, по которым россияне не избавляются от одежды, — это отсутствие времени на разбор гардероба и незнание, куда её можно сдать.
Ранее сообщалось о новом исследовании, которое показало, что Москва и Санкт-Петербург являются лучшими городами для шопинга.