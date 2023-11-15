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Москву и Петербург назвали лучшими городами для шопинга

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Новое исследование показало, что Москва и Санкт-Петербург являются лучшими городами для шопинга.
Москву и Петербург назвали лучшими городами для шопинга
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервисы «Работа.ру» и Юmoney. По результатам опроса 3200 респондентов из всех регионов страны Москва набрала 59% голосов, Санкт-Петербург — 36%.

Далее в списке идут Казань и Калининград (по 14%), Владивосток (12%), Екатеринбург (11%), Сочи (9%), Краснодар (9%), Новосибирск (7%) и Нижний Новгород (6%).

При выборе города 69% опрошенных отдали предпочтение большому количеству торговых центров и других площадок, наличие международных брендов выбрали 39%, присутствие локальных марок и дизайнеров отметили 31%, низкие цены на вещи предпочли 21% респондентов.

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