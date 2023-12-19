Минобороны России: украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
Российские системы противовоздушной обороны сбили над территорией Брянской области украинский беспилотник самолётного типа, сообщило Минобороны России.
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По информации ведомства, средства ПВО предотвратили попытку атаки ВСУ около 09:20 мск.
17 декабря ВС России предотвратили массовую атаку дронов ВСУ на объекты инфраструктуры в ЛНР.
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