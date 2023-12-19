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На химическом заводе в Нижегородской области обрушилась часть трубопровода

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Часть конструкции трубопровода пара установки по производству перекиси водорода обрушилась на предприятии в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС России по региону.
На химическом заводе в Нижегородской области обрушилась часть трубопровода

Сообщается, что инцидент произошёл в понедельник, 18 декабря, в 22:55 мск из-за нарушения технологического процесса. Площадь разрушения составила 120 кв. м. Пострадал один человек.

«На месте происшествия было организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений, БСМП, полиции. Причины произошедшего устанавливаются», — добавило ведомство.

Ранее сообщалось, что при проведении работ по демонтажу труб на заводе города Краснотурьинска Свердловской области трое работников пострадали из-за падения трубы.

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