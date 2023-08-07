Три работника пострадали при обрушении трубы на заводе на Урале

При проведении работ по демонтажу труб на заводе города Краснотурьинска Свердловской области трое работников пострадали из-за падения трубы. Двое альпинистов доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести и множественными переломами, ещё один работник всё ещё находится под завалами.

РИА Новости