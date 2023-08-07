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Три работника пострадали при обрушении трубы на заводе на Урале

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При проведении работ по демонтажу труб на заводе города Краснотурьинска Свердловской области трое работников пострадали из-за падения трубы. Двое альпинистов доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести и множественными переломами, ещё один работник всё ещё находится под завалами.
Три работника пострадали при обрушении трубы на заводе на Урале
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в Telegram.

Уточняется, что работники находились на высоте 55 метров в момент падения трубы.

Прокуратура региона организовала проверку всех обстоятельств случившегося.

«Прокуратура г. Краснотурьинска организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда при проведении строительных и иных работ», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в Новосибирске прокуратура начала доследственную проверку после того, как в соцсетях появилось видео, на котором мать избивает малолетнюю дочь в лифте.

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