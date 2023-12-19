ТАСС: в России создают надводный дрон, оснащённый полезной нагрузкой до 10 кг
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника агентства, применяемые Вооружёнными силами Украины надводные катера являются дорогим натовским решением, они находятся у ВСУ в дефиците.
Он добавил, что ответ ВС России на это будет дешевле, а также будет разработан с учётом локализации производства.
«При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащён полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика», — сказал он.
Отмечается, что дальность работы такого дрона составит до 20 км.
Ранее стало известно, что первый российский безэкипажный катер под рабочим названием «ББКН «Одуванчик» построен и направляется на испытания в зону проведения спецоперации.