ТАСС: в России создают надводный дрон, оснащённый полезной нагрузкой до 10 кг

Российские специалисты разрабатывают надводный ударный беспилотный дрон, оснащённый полезной нагрузкой до 10 кг с возможностью её увеличения до 100 кг.

Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, применяемые Вооружёнными силами Украины надводные катера являются дорогим натовским решением, они находятся у ВСУ в дефиците.

Он добавил, что ответ ВС России на это будет дешевле, а также будет разработан с учётом локализации производства.

«При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащён полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика», — сказал он.

Отмечается, что дальность работы такого дрона составит до 20 км.

Ранее стало известно, что первый российский безэкипажный катер под рабочим названием «ББКН «Одуванчик» построен и направляется на испытания в зону проведения спецоперации.