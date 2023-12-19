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ТАСС: в России создают надводный дрон, оснащённый полезной нагрузкой до 10 кг

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Российские специалисты разрабатывают надводный ударный беспилотный дрон, оснащённый полезной нагрузкой до 10 кг с возможностью её увеличения до 100 кг.
ТАСС: в России создают надводный дрон, оснащённый полезной нагрузкой до 10 кг
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, применяемые Вооружёнными силами Украины надводные катера являются дорогим натовским решением, они находятся у ВСУ в дефиците.

Он добавил, что ответ ВС России на это будет дешевле, а также будет разработан с учётом локализации производства.

«При необходимости производство можно будет достаточно быстро масштабировать. Надводный дрон будет оснащён полезной нагрузкой до 10 кг. Масса полезной нагрузки может быть увеличена вплоть до 100 кг в зависимости от требований заказчика», — сказал он.

Отмечается, что дальность работы такого дрона составит до 20 км.

Ранее стало известно, что первый российский безэкипажный катер под рабочим названием «ББКН «Одуванчик» построен и направляется на испытания в зону проведения спецоперации.

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