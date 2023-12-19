Самолёт Nordwind вернулся в Москву из-за ухудшения состояния двух пассажиров
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные авиакомпании.
Уточняется, что рейс N4-555 в Варадеро вылетел из Шереметьево в 11:31 мск согласно центральному расписанию.
Во время полёта двум пассажирам стало плохо.
«С целью оказания медицинской помощи пассажирам экипажем воздушного судна было принято решение о возвращении ВС в аэропорт вылета Шереметьево», — сказано в заявлении.
Ранее самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Варадеро (Куба), получил разрешение на возврат в Россию через воздушное пространство Норвегии из-за ЧП медицинского характера на борту.
Кроме того, 18 декабря пассажирский самолёт Москва — Ереван вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика отказа стойки шасси.