Самолёт Nordwind вернулся в Москву из-за ухудшения состояния двух пассажиров

Самолёт авиакомпании Nordwind, совершающий рейс из Шереметьево в Варадеро, вернулся в аэропорт Москвы в связи с ухудшением состояния двух пассажиров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные авиакомпании.

Уточняется, что рейс N4-555 в Варадеро вылетел из Шереметьево в 11:31 мск согласно центральному расписанию.

Во время полёта двум пассажирам стало плохо.

«С целью оказания медицинской помощи пассажирам экипажем воздушного судна было принято решение о возвращении ВС в аэропорт вылета Шереметьево», — сказано в заявлении.

Ранее самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс Москва — Варадеро (Куба), получил разрешение на возврат в Россию через воздушное пространство Норвегии из-за ЧП медицинского характера на борту.

Кроме того, 18 декабря пассажирский самолёт Москва — Ереван вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика отказа стойки шасси.