Политех и «Автотор» представили мул отечественного электромобиля

В московском Политехе (МАМИ) представили универсальную платформу для тестирования систем (мул) электроавтомобиля категории L7.

Об этом пишет РБК со ссылкой на университет.

Как отмечается в материале, все основные комплектующие электромобиля произведены в России.

Также уточняется, что автомобиль будет компактным и доступным по цене, так как аккумуляторную батарею можно будет арендовать, а не покупать.

Электромобиль разрабатывается Политехом по заказу компании «Автотор» в рамках спецконтракта с Минпромторгом.

4 декабря в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» сообщили, что продажи новых автомобилей в России за период с января по ноябрь выросли на 59% по сравнению с данными прошлого года.

Кроме того, сообщалось, что компания «Электромобили мануфэкчуринг рус» планирует в 2024 году увеличить объёмы производства электрогрузомобилей EVM Pro до 1 тыс. штук.