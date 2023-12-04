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Минпромторг заявил о росте продаж автомобилей в России на 59%

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Продажи новых автомобилей в России за период с января по ноябрь выросли на 59% по сравнению с данными прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».
Минпромторг заявил о росте продаж автомобилей в России на 59%
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey

«По итогам января — ноября 2023 года на территории Российской Федерации реализовано 1 174 575 новых автомобилей (до трёх лет), что на 59% больше показателей аналогичного периода прошлого года (739 521 шт.)», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что 49,5% проданных автомобилей являются отечественными.

Ранее стало известно, что компания «Электромобили мануфэкчуринг рус» планирует в 2024 году увеличить объёмы производства электрогрузомобилей EVM Pro до 1 тыс. штук.

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