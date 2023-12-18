Комиссия Госдумы предложила Минюсту рассмотреть признание Акунина иноагентом

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложила Минюсту рассмотреть включение писателя Григория Чхартишвили*, более известного как Борис Акунин, в реестр иноагентов.

Как отметил председатель комиссии Василий Пискарёв, имеются основания полагать, что писатель выполняет функции иностранного агента. Решение о его включении в соответствующий реестр может быть принято после необходимой проверки.

«По мнению комиссии, имеются основания для включения Чхартишвили в реестр иностранных агентов», — приводятся слова Пискарёва в Telegram-канале комиссии.

Ранее сообщалось, что Акунин стал фигурантом уголовного дела по статьям о распространении фейков о ВС России и публичном оправдании терроризма.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 18.12.2023.