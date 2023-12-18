RT в Telegram
Подпишись

Путин: большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Короткая ссылка
Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Путин: большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты
  • РИА Новости

«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты», — заявил он.

При этом Путин отметил, что в России также много богатых людей.

Ранее Путин заявил, что реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на 8%.

Он добавил, что эти показатели являются средними по стране.

Также Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 19 242 рублей в месяц в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить