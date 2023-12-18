Путин: большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты

Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты», — заявил он.

При этом Путин отметил, что в России также много богатых людей.

Ранее Путин заявил, что реальные зарплаты в России по итогам года вырастут примерно на 8%.

Он добавил, что эти показатели являются средними по стране.

Также Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда на уровне 19 242 рублей в месяц в 2024 году.