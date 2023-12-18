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В Крыму наградили лауреатов премии «Преград нет»

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В Симферополе прошла церемония вручения премии «Преград нет». В этом году на конкурс подали 232 заявки. Число лауреатов превысило 30.
В Крыму наградили лауреатов премии «Преград нет»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«Сила воли, сила духа, воля к победе, к жизни — главные качества этих ребят, которые необходимо поддерживать. В первую очередь, должна быть поддержка родителей, педагогов. Этот финал конкурса даёт им заряд на целый год, понимание, что они нужны обществу, нам. Мы готовы помогать им адаптироваться», — заявил Аксёнов.

По его словам, в Крыму все учреждения адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье работают более 55 тыс. жителей с ОВЗ.

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