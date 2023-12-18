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Путин заявил, что Россия продолжит развивать атомный ледокольный флот

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Президент России Владимир Путин заявил, что у России большие планы по развитию атомного ледокольного флота.
Путин заявил, что Россия продолжит развивать атомный ледокольный флот
  • РИА Новости

«У нас здесь большие планы», — заявил он на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Путин посетил 11 декабря завод «Севмаш» в Северодвинске, где осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов».

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