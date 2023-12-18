Путин заявил, что Россия продолжит развивать атомный ледокольный флот
Президент России Владимир Путин заявил, что у России большие планы по развитию атомного ледокольного флота.
- РИА Новости
«У нас здесь большие планы», — заявил он на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.
Путин посетил 11 декабря завод «Севмаш» в Северодвинске, где осмотрел фрегат «Адмирал Касатонов».
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