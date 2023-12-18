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В Петрозаводск поступит 27 новых троллейбусов в 2024 году

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Петрозаводск получит 27 новых троллейбусов на условиях льготного лизинга в следующем году.
В Петрозаводск поступит 27 новых троллейбусов в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на ПМУП «Городской транспорт».

Соответствующие документы для проведения торгов подготовлены, осталось согласовать проект контракта и ТЗ.

Также стало известно, что в Пятигорске запустили два новогодних трамвая, передаёт телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Праздничный транспорт будет курсировать по маршрутам №2 и №7.

«Дарить пятигорчанам хорошее настроение трамваи будут до старого Нового года», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ижевске запустят 19 низкопольных троллейбусов в 2024 году.

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