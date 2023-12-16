В Ижевске запустят 19 низкопольных троллейбусов в 2024 году
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Об этом сообщает udm-info.ru.
«С уникальной технической начинкой «Говорящий город» прибудут в Ижевск 19 низкопольных троллейбусов в 2024 году по нацпроекту БКД. Техническое задание производителю передано», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.
По его словам, это совместная работа с местной организацией Всероссийского общества слепых.
Ранее «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам курсируют более 1,3 тыс. электробусов.