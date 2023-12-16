В Ижевске запустят 19 низкопольных троллейбусов в 2024 году

В следующем году в Ижевске запустят 19 низкопольных троллейбусов, которые прибудут в столицу Удмуртии в рамках реализации инклюзивного проекта «Говорящий город».

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Об этом сообщает udm-info.ru. «С уникальной технической начинкой «Говорящий город» прибудут в Ижевск 19 низкопольных троллейбусов в 2024 году по нацпроекту БКД. Техническое задание производителю передано», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков. По его словам, это совместная работа с местной организацией Всероссийского общества слепых. Ранее «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам курсируют более 1,3 тыс. электробусов.