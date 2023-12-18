В Челябинской области ввели новые правила выплаты пособий по уходу за ребёнком

Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова заявила о введении с 1 января 2024 года новых правил по выплатам пособий по уходу за ребёнком.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена.

«Даже если мама или папа досрочно выйдут на работу, они смогут получать пособие в течение всего периода, на который оно назначено. Сейчас родитель не может пойти трудиться официально, чтобы не потерять выплаты от государства», — сказала Майорова.

Как отметила чиновница, новые поправки в законодательство поддержат родителей, которые занимают активную жизненную позицию.

Ранее юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова сообщила, что с 1 января 2024 года ежемесячную выплату на ребёнка будут делать с месяца его рождения.