В Челябинской области ввели новые правила выплаты пособий по уходу за ребёнком
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена.
«Даже если мама или папа досрочно выйдут на работу, они смогут получать пособие в течение всего периода, на который оно назначено. Сейчас родитель не может пойти трудиться официально, чтобы не потерять выплаты от государства», — сказала Майорова.
Как отметила чиновница, новые поправки в законодательство поддержат родителей, которые занимают активную жизненную позицию.
Ранее юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова сообщила, что с 1 января 2024 года ежемесячную выплату на ребёнка будут делать с месяца его рождения.