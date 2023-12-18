RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области ввели новые правила выплаты пособий по уходу за ребёнком

Короткая ссылка
Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова заявила о введении с 1 января 2024 года новых правил по выплатам пособий по уходу за ребёнком.
В Челябинской области ввели новые правила выплаты пособий по уходу за ребёнком
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена.

«Даже если мама или папа досрочно выйдут на работу, они смогут получать пособие в течение всего периода, на который оно назначено. Сейчас родитель не может пойти трудиться официально, чтобы не потерять выплаты от государства», — сказала Майорова.

Как отметила чиновница, новые поправки в законодательство поддержат родителей, которые занимают активную жизненную позицию.

Ранее юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова сообщила, что с 1 января 2024 года ежемесячную выплату на ребёнка будут делать с месяца его рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить