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Юрист Туслякова объяснила порядок расчёта и выплаты детских пособий в 2024 году

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Юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова сообщила, что с 1 января 2024 года ежемесячную выплату на ребёнка будут делать с месяца его рождения.
Юрист Туслякова объяснила порядок расчёта и выплаты детских пособий в 2024 году
  • РИА Новости

Для этого нужно, чтобы заявление на получение меры соцподдержки было подано не позднее полугода с месяца рождения ребёнка, уточнила она в разговоре с Life.ru.

Также, по её словам, теперь при расчёте нуждаемости в состав малоимущей семьи не будут включаться все совместно проживающие родственники, а только супруги, несовершеннолетние дети заявителя и дети, находящиеся под его опекой (попечительством), а также дети до 23 лет, если они студенты-очники.

Кроме того, предполагается, что с 1 января 2024 года вступят в силу изменения закона, благодаря которым материнский капитал будут предоставлять матерям, постоянно проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Право на меры господдержки возникает у таких граждан независимо от основания и сроков приобретения российского гражданства, заключила Туслякова.

Ранее сообщалось, что по данным Социального фонда России, в текущем году 3360 семей в Курганской области улучшили жилищные условия за счёт материнского капитала.

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