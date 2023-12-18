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В Кировской области может появиться промышленный кластер машиностроения

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И.о. министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков заявил о планах по созданию в регионе промышленного кластера машиностроения.
В Кировской области может появиться промышленный кластер машиностроения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает istochnik.online.

«Реализовывать проекты будут за счёт собственных средств участников кластера. Сейчас разрабатывается конструкторская документация опытных образцов изделий, а также готовится комплект документов в Минпромторг России», — сказал Пестриков.

Отмечается, что кластер планируют сделать на базе группы компаний завода электромагнитов «ДимАл».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области увеличат финансирование промышленности и сферы IT.

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