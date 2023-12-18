В Кировской области может появиться промышленный кластер машиностроения
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Об этом сообщает istochnik.online.
«Реализовывать проекты будут за счёт собственных средств участников кластера. Сейчас разрабатывается конструкторская документация опытных образцов изделий, а также готовится комплект документов в Минпромторг России», — сказал Пестриков.
Отмечается, что кластер планируют сделать на базе группы компаний завода электромагнитов «ДимАл».
Ранее сообщалось, что в Челябинской области увеличат финансирование промышленности и сферы IT.