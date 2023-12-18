Автоэксперт Уткина заявила о росте продаж автомобилей с необычным окрасом

Директор по коммуникациям дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина прокомментировала рост продаж в России автомобилей с необычным окрасом.

«Представительницы слабого пола предпочитают яркую цветовую гамму, поэтому выбирают красные, синие или жёлтые автомобили», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Уткиной, в 2023 году машины с необычным окрасом покупали чаще, так как количество женщин-автомобилистов постепенно возрастает.

Также она отметила, что женщины при выборе автомобиля ориентируются на дизайн и комфорт, мужчинам интересны технические характеристики и безопасность.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что для современных автомобилей нет необходимости в прогреве двигателя в зимнее время.