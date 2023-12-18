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В колледжах Москвы создадут 90 новых лабораторий и мастерских в 2024 году

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в колледжах Москвы в 2024 году создадут более 90 новых лабораторий и мастерских и обновят около 230 уже имеющихся.
В колледжах Москвы создадут 90 новых лабораторий и мастерских в 2024 году
  • AP

Об этом информирует НСН.

По словам вице-мэра, масштабное обновление материально-технической базы колледжей стартовало в сентябре. За счёт этого планируют повысить качество образовательного процесса. Устаревшее оборудование заменяют и открывают новые площадки для практического обучения.

«В планах на 2024 год у нас обновление более 230 площадок и создание порядка 90 совершенно новых лабораторий и мастерских», — сказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы городская система подготовки профессиональных кадров будет модернизирована.

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