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Собянин назвал принципы модернизации системы средне-специального образования

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие годы городская система подготовки профессиональных кадров будет модернизирована.
Собянин назвал принципы модернизации системы средне-специального образования

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

Преобразования проведут по четырём базовым принципам: актуальность и востребованность, практикоориентированность, мультиспециальность, повышение разрядности и контроль качества.

Образовательные программы составляются совместно с работодателями, во время обучения студенты могут освоить несколько смежных профессий. Кроме того, обучающиеся порядка 70% времени посвящают практическим занятиям и при выпуске будут иметь не второй, как раньше, а третий или даже четвёртый разряд.

Наряду с этим Собянин анонсировал планы по радикальному обновлению материально-технической базы колледжей: свыше 230 мастерских и лабораторий обновят, а также создадут около 90 новых.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в рамках нового стандарта предпрофессионального образования более 6 тыс. учеников медицинских классов школ посетят экскурсии в поликлиниках и многопрофильных стационарах для более полного ознакомления с работой врачей.

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