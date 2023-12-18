В Казани церемония открытия главной городской ели пройдёт 23 декабря

Открытие главной ёлки Казани, установленной вблизи Центра семьи «Казан», состоится в субботу, 23 декабря. Об этом рассказала замруководителя горисполкома Гузель Сагитова.

Кроме этого, стало известно, что до конца зимних праздников в столице Татарстана проведут 180 мероприятий на свежем воздухе, информирует inkazan.ru.

По словам Сагитовой, зрителей ждут концертная программа, новогодний базар и иллюминация по случаю приближающегося Года семьи.

Также в течение недели ёлки откроются и в других городских локациях.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщало, что в регионе к 1 декабря установят 110 елей и украсят их праздничной иллюминацией.