В Казани церемония открытия главной городской ели пройдёт 23 декабря
- РИА Новости
Кроме этого, стало известно, что до конца зимних праздников в столице Татарстана проведут 180 мероприятий на свежем воздухе, информирует inkazan.ru.
По словам Сагитовой, зрителей ждут концертная программа, новогодний базар и иллюминация по случаю приближающегося Года семьи.
Также в течение недели ёлки откроются и в других городских локациях.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщало, что в регионе к 1 декабря установят 110 елей и украсят их праздничной иллюминацией.