Губернаторской премии удостоились 30 педагогов Свердловской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент информполитики.
Конкурс на соискание губернаторской премии с этого года проводят по десяти категориям, уточнили в ведомстве.
«Победители премии получат 270 тыс. рублей, за второе место положено 220 тыс. рублей, за третье — 160 тыс. рублей», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году. Реализация проекта позволит обновить 45 школ и 20 детских садов в регионе.