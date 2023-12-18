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Губернаторской премии удостоились 30 педагогов Свердловской области

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В Свердловской области 30 работников системы образования получат премии губернатора Евгения Куйвашева по итогам конкурса.
Губернаторской премии удостоились 30 педагогов Свердловской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент информполитики.

Конкурс на соискание губернаторской премии с этого года проводят по десяти категориям, уточнили в ведомстве.

«Победители премии получат 270 тыс. рублей, за второе место положено 220 тыс. рублей, за третье — 160 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на государственную программу «Образование Подмосковья» направят 194 млрд рублей в 2024 году. Реализация проекта позволит обновить 45 школ и 20 детских садов в регионе.

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