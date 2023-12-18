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Треть петербуржцев признались, что очень любят Новый год

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В Санкт-Петербурге провели опрос среди жителей на предмет их отношения к Новому году. Выяснилось, что 35% петербуржцев очень любят этот праздник.
Треть петербуржцев признались, что очень любят Новый год
  • Gettyimages.ru

Ещё 31% относятся к этому торжеству без фанатизма, сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу сервиса SuperJob.

Каждый четвёртый горожанин признался, что относится к этому празднику спокойно, а 5% вовсе не считают Новый год праздником.

В аналогичном опросе приняли участие и нижегородцы. Среди них в любви к Новому году признались 36% респондентов, пишет ИА «Время Н».

Ещё 28% хорошо относятся к празднику. О спокойном отношении к Новому году рассказали 25%, а 4% признались, что не любят его. При этом один человек из 100 просто ненавидит «искусственный ажиотаж вокруг смены календаря».

Ранее сообщалось о новом исследовании, согласно которому 37% россиян украшают дом за две недели до Нового года.

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