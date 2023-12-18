Daily Express: российский комплекс «Авангард» заставляет нервничать Запад

Комплекс производства «Авангард», который активно разворачивается в России, заставляет нервничать военных на Западе, говорится в статье издания Daily Express.

Отмечается, что российский лидер Владимир Путин описывал данное оружие как «метеорит».

«Ракета... может быть запущена из-за пределов земной атмосферы и поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут», — написал автор.

По словам старшего научного сотрудника по военно-космической деятельности Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, перехват таких целей очень сложен, но не невозможен.

Ранее Министерство обороны России заявило, что Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевооружение очередного полка на «Авангард» шахтного базирования.