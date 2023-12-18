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Сальдо заявил о наличии возможности восстановить Каховскую плотину

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о наличии возможности восстановить Каховскую плотину, так как в архивах сохранились проектные документы.
Сальдо заявил о наличии возможности восстановить Каховскую плотину
  • AP

Как он рассказал РИА Новости, благодаря современным технологиям восстановить плотину по документам можно гораздо быстрее, чем когда её строили в первый раз.

«Я как профессионал вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займёт какое-то время, не будем говорить какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. А сами строительные работы можно будет провести достаточно быстро», — отметил Сальдо.

По его словам, если в прошлом плотину строили три года, то сейчас это будут куда меньшие сроки.

Он также добавил, что плотина использовалась для двух основных задач: выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. Для той части, где шла выработка энергии, потребуется всё отстраивать заново.

«Часть плотины, которая земляная, она сохранилась, разрушена только та часть, которая железобетонная», — указал губернатор, отметив, что именно по ней целенаправленно били ВСУ.

Ранее Сальдо заявил, что киевские власти поставили конкретное задание украинским военным, приказав разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел.

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