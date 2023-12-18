Под Ульяновском задержали директора УК из-за отравления девяти человек газом
Об этом сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, утром 15 декабря в доме на улице Пионерской в посёлке Цильна нашли тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Ещё семь человек были доставлены в больницу. Среди пострадавших четверо детей.
Причиной смерти, а также госпитализации людей, предварительно, стало отравление угарным газом.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России. По подозрению в совершении преступления задержан директор управляющей компании, которая должна была обслуживать многоквартирный дом.
Ранее сообщалось, что мужчина и его десятилетний сын умерли в результате отравления угарным газом в Саратовской области.