Под Ульяновском задержали директора УК из-за отравления девяти человек газом

Сотрудники правоохранительных органов задержали директора управляющей компании, занимавшейся обслуживанием дома в посёлке Цильна в Ульяновской области, где девять человек отравились угарным газом.

Об этом сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, утром 15 декабря в доме на улице Пионерской в посёлке Цильна нашли тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. Ещё семь человек были доставлены в больницу. Среди пострадавших четверо детей.

Причиной смерти, а также госпитализации людей, предварительно, стало отравление угарным газом.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России. По подозрению в совершении преступления задержан директор управляющей компании, которая должна была обслуживать многоквартирный дом.

Ранее сообщалось, что мужчина и его десятилетний сын умерли в результате отравления угарным газом в Саратовской области.