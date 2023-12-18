Женщина и двое детей погибли под Пермью в ДТП с легковым авто и грузовиком

Женщина и двое детей погибли в Пермской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля.

Об этом сообщает краевое МВД в Telegram.

По данным ведомства, на трассе Пермь — Екатеринбург автомобиль KIA столкнулся с легковушкой Chevrolet и грузовиком Volvo в результате выезда на полосу встречного движения.

Причина манёвра 34-летней водительницы KIA пока не установлена. Она и двое сидевших в машине детей погибли от полученных травм.

По данному факту проводится проверка.

Ранее Люблинский суд Москвы арестовал водителя, который пытался избежать проверки документов и сбил сотрудника МВД.