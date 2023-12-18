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СК завёл дело на сотрудника ГИБДД по делу о смертельном ДТП на Кубани

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СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД по делу о смертельной аварии в Приморско-Ахтарске.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек (ч. 4 ст. 264 УК России)», — говорится в заявлении ведомства.

Предполагается, что утром 17 декабря на 76-м км дороги Тимашевск — Приморско-Ахтарск автомобиль Volkswagen Passat под управлением мужчины, который был не при исполнении служебных обязанностей, врезался в двигавшийся впереди ВАЗ-2107 во время совершения им поворота. При этом водитель иномарки не соблюдал дистанцию и был в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель ВАЗ-2107 от полученных травм скончался на месте.

Ранее Люблинский суд Москвы арестовал водителя, который пытался избежать проверки документов и сбил сотрудника МВД.

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