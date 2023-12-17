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РЖД: регулярное сообщение новых регионов восстановят после окончания СВО

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Работа по восстановлению регулярного железнодорожного сообщения новых регионов России с остальной частью страны будет проведена после окончания боевых действий. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозёров.
РЖД: регулярное сообщение новых регионов восстановят после окончания СВО
  • РИА Новости

Как отметил Белозёров в эфире Первого канала, после прекращения боевых действий эту работу можно будет завершить в кратчайшие сроки.

«После прекращения боевых действий оно будет восстановлено очень-очень быстро. Главное — прекратить боевые действия, и этот вопрос касается прежде всего безопасности», — заявил глава РЖД.

Ранее сообщалось, что в восстановлении новых регионов участвуют более 30 тыс. строителей со всей России.

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