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Более 30 тысяч строителей со всей России участвуют в восстановлении новых регионов

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Более 30 тыс. специалистов со всей России участвуют в ремонтно-восстановительных работах в новых регионах, рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Более 30 тысяч строителей со всей России участвуют в восстановлении новых регионов
  • РИА Новости

«На текущий момент задействовано 33 тыс. человек, в пиковые моменты число строителей достигало 60 тыс. с учётом местных жителей. Параллельно выстроена система обучения всех, кто работает и потенциально хотел бы работать», — заявил он в интервью Луганскому Информационному Центру.

Ранее стало известно, что строители из Челябинской области завершили возведение трёхэтажного дома в Волновахе Донецкой Народной Республики, начатое по инициативе челябинского губернатора Алексея Текслера. Жители посёлка уже получили ключи от новых квартир.

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