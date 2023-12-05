Более 30 тысяч строителей со всей России участвуют в восстановлении новых регионов

Более 30 тыс. специалистов со всей России участвуют в ремонтно-восстановительных работах в новых регионах, рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«На текущий момент задействовано 33 тыс. человек, в пиковые моменты число строителей достигало 60 тыс. с учётом местных жителей. Параллельно выстроена система обучения всех, кто работает и потенциально хотел бы работать», — заявил он в интервью Луганскому Информационному Центру.

Ранее стало известно, что строители из Челябинской области завершили возведение трёхэтажного дома в Волновахе Донецкой Народной Республики, начатое по инициативе челябинского губернатора Алексея Текслера. Жители посёлка уже получили ключи от новых квартир.