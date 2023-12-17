Гладков: три дома повреждены в Теребрене из-за действий ВСУ

Три дома получили повреждения в селе Теребрено в Белгородской области из-за действий украинских войск — такие уточнения привёл губернатор Вячеслав Гладков, комментируя обстрел, который произошёл на фоне боя на границе с Украиной 17 декабря.

«Количество повреждённых домов увеличилось до трёх: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка. В светлое время обход села будет продолжен», — сказал он.

«В результате прилётов снарядов повреждена линия электропередачи. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению Министерства обороны», — написал Гладков.

Он также сообщил, что газовые службы завершили работы по ликвидации последствий.

Днём 17 декабря губернатор заявил, что село Теребрено находится под обстрелом ВСУ, а на границе населённого пункта идёт стрелковый бой.

По информации Военной хроники, украинская ДРГ попыталась прорваться через границу с Россией в районе села. В составе группы было около 20 боевиков, но подобраться вплотную не вышло — диверсантов обнаружили, и начался бой.