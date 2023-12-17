RT в Telegram
Подпишись

Гладков: после атаки ВСУ в селе Теребрено повреждён дом, пострадавших нет

Короткая ссылка
После атаки ВСУ на село Теребрено в Белгородской области никто не пострадал, однако повреждения получили беседка и жилой дом.
Гладков: после атаки ВСУ в селе Теребрено повреждён дом, пострадавших нет

«Повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 17 декабря губернатор заявил, что село Теребрено находится под обстрелом ВСУ, а на границе населённого пункта идёт стрелковый бой.

По информации Военной хроники, украинская ДРГ попыталась прорваться через границу с Россией в районе села. В составе группы было около 20 боевиков, но подобраться вплотную не вышло — диверсантов обнаружили, и начался бой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить