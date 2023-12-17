Гладков: после атаки ВСУ в селе Теребрено повреждён дом, пострадавших нет

После атаки ВСУ на село Теребрено в Белгородской области никто не пострадал, однако повреждения получили беседка и жилой дом.

«Повреждены линии электро- и газоснабжения. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий», — сказал губернатор Вячеслав Гладков.

Днём 17 декабря губернатор заявил, что село Теребрено находится под обстрелом ВСУ, а на границе населённого пункта идёт стрелковый бой.

По информации Военной хроники, украинская ДРГ попыталась прорваться через границу с Россией в районе села. В составе группы было около 20 боевиков, но подобраться вплотную не вышло — диверсантов обнаружили, и начался бой.