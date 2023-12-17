Путин: задачи нарастают подобно снежному кому, но Россия любит снег

Задачи, которые стоят перед Россией, нарастают подобно снежному кому. Но необходимо на это настроиться, ведь, как отметил глава государства Владимир Путин, Россия — зимняя страна, где любят снег.

Выступая 17 декабря на XXI съезде партии «Единая Россия», Путин подчеркнул, что нерешённых задач и требующих внимания проблем остаётся ещё немало.

«Это известное дело. Как стоит шаг вперёд сделать, какую-то задачу решить, сразу появляются две, три, четыре, пять новых. И это нормальное дело», — добавил президент России.

Говоря о стоящих перед Россией исторических задачах, Путин также отметил, что их решение требует консолидации патриотических сил.