Путин: задачи нарастают подобно снежному кому, но Россия любит снег
- РИА Новости
Выступая 17 декабря на XXI съезде партии «Единая Россия», Путин подчеркнул, что нерешённых задач и требующих внимания проблем остаётся ещё немало.
«Это известное дело. Как стоит шаг вперёд сделать, какую-то задачу решить, сразу появляются две, три, четыре, пять новых. И это нормальное дело», — добавил президент России.
Говоря о стоящих перед Россией исторических задачах, Путин также отметил, что их решение требует консолидации патриотических сил.