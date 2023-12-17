RT в Telegram
Подпишись

Путин: задачи нарастают подобно снежному кому, но Россия любит снег

Короткая ссылка
Задачи, которые стоят перед Россией, нарастают подобно снежному кому. Но необходимо на это настроиться, ведь, как отметил глава государства Владимир Путин, Россия — зимняя страна, где любят снег.
Путин: задачи нарастают подобно снежному кому, но Россия любит снег
  • РИА Новости

Выступая 17 декабря на XXI съезде партии «Единая Россия», Путин подчеркнул, что нерешённых задач и требующих внимания проблем остаётся ещё немало.

«Это известное дело. Как стоит шаг вперёд сделать, какую-то задачу решить, сразу появляются две, три, четыре, пять новых. И это нормальное дело», — добавил президент России.

Говоря о стоящих перед Россией исторических задачах, Путин также отметил, что их решение требует консолидации патриотических сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить