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Патрушев: после замечаний Путина почувствовал, что надо работать лучше

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Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что после замечаний президента Владимира Путина о подорожании яиц почувствовал, что работать надо лучше.
Патрушев: после замечаний Путина почувствовал, что надо работать лучше
  • globallookpress.com

«Почувствовал, что работать надо лучше, всё-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее, я думаю, что президент даст ещё один шанс, чтобы эту цену исправили», — цитирует его РИА Новости.

Также глава Минсельхоза сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.

По словам Патрушева, яйца из Турции поступят в Россию через пару недель.

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