Патрушев: после замечаний Путина почувствовал, что надо работать лучше
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«Почувствовал, что работать надо лучше, всё-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее, я думаю, что президент даст ещё один шанс, чтобы эту цену исправили», — цитирует его РИА Новости.
Также глава Минсельхоза сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.
По словам Патрушева, яйца из Турции поступят в Россию через пару недель.