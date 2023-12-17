Патрушев: после замечаний Путина почувствовал, что надо работать лучше

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что после замечаний президента Владимира Путина о подорожании яиц почувствовал, что работать надо лучше.

«Почувствовал, что работать надо лучше, всё-таки, наверное, не до конца справился с поставленной задачей. Но тем не менее, я думаю, что президент даст ещё один шанс, чтобы эту цену исправили», — цитирует его РИА Новости.

Также глава Минсельхоза сообщил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, это повлияет на стоимость продукта в России.

По словам Патрушева, яйца из Турции поступят в Россию через пару недель.