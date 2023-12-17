Мужчина и два ребёнка погибли в результате пожара в Ижевске

Мужчина и два ребёнка погибли в результате пожара в деревянном двухквартирном жилом доме в Ижевске в ночь на 17 декабря.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Данные о пожаре в доме на улице 2-я Живсовхозная поступили спасателям в 02:24 мск.

На момент прибытия пожарные зафиксировали открытое горение кровли по всей площади.

Отмечается, что жильцы одной из квартир самостоятельно покинули помещение. Из второй квартиры выбралась лишь женщина.

Были обнаружены погибшими 40-летний мужчина и его семилетняя дочь. Ещё одного ребёнка — пятилетнего мальчика — медики пытались спасти, но он скончался.

Возгорание ликвидировали в 04:19 мск.

Ранее во время пожара в девятиэтажном доме в Омске сотрудники МЧС спасли 11 детей.

Также URA.RU со ссылкой на МЧС сообщало, что двенадцатилетний житель Кургана спас из охваченного огнём дома своих младших братьев пяти и шести лет и двухлетнюю сестру до приезда спасателей.