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В Москве задержали рэпера, заявившего о желании избить беременную русскую

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В Москве задержали участника рэп-батла, который заявлял о желании избить беременную русскую женщину.

Видео с утверждениями уроженца Красноярского края распространились в сети.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своём Telegram-канале, что задержанного подозревают в возбуждении межнациональной ненависти.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК России. Во время обыска были изъяты мобильные устройства, в том числе с записью, которая имеет доказательное значение.

В ноябре сообщалось, что гражданин Киргизии, который призывал к массовым беспорядкам и государственному перевороту, был задержан в Москве и депортирован из России.

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