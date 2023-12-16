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СК: установлена причастность 11 человек к инциденту на рынке «Садовод» в Москве

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В ходе расследования уголовного дела следователи установили причастность 11 человек к потасовке на рынке «Садовод» в Москве.
СК: установлена причастность 11 человек к инциденту на рынке «Садовод» в Москве
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба столичного Следственного комитета России.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 11 лиц, шесть из которых доставлены в подразделение столичного СК», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что личности остальных участников инцидента к настоящему моменту установлены.

Принимаются меры к их доставлению в СК.

Ранее в столичном СК заявили, что следователи возбудили уголовное дело после избиения иностранцем полицейского в Москве на территории рынка «Садовод».

Для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы доставлены более 80 человек.

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