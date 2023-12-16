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Возбуждено дело после избиения полицейского в Москве на рынке «Садовод»

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В столичном СК заявили, что следователи возбудили уголовное дело после избиения иностранцем полицейского в Москве на территории рынка «Садовод».
Возбуждено дело после избиения полицейского в Москве на рынке «Садовод»
  • РИА Новости

«В отношении мужчины, применившего физическую силу в отношении сотрудника полиции на территории рынка «Садовод»... возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК России и ст. 319 УК России», — говорится в заявлении ведомства

Отмечается, что по факту произошедшего задержан уроженец Таджикистана. Также для проверки соблюдения миграционного законодательства в следственные органы доставлены более 80 человек.

В столичном СК также добавили, что из-за данного происшествия было возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России.

В настоящее время на территории комплекса проводятся следственные действия. 

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в Государственной думе сформирована межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики.

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