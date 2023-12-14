В Госдуме сформирована рабочая группа по вопросам миграции

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в Государственной думе сформирована межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики.

«Разрешите проинформировать вас о том, что по поручению председателя Государственной думы нами сформирована межфракционная большая рабочая группа с участием всех уполномоченных органов исполнительной власти и правоохранителей в рамках выработки дополнительных решений по вопросам миграционной политики», — цитирует её ТАСС.

Вице-спикер добавила, что в данном вопросе необходим «сбалансированный подход» как с позиции правоохранительной сферы, так и с позиции социального баланса и запросов российской экономики.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, его подозревают в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе незаконно легализовали около 100 тыс. мигрантов.