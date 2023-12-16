Минэнерго: более 422 тысяч человек остаются без электричества из-за непогоды
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Об этом сообщает Минэнерго России.
«По данным на 18:00 мск, обесточенными остаются потребители: Ростовской области — 53,5 тыс. чел., ДНР — 192,4 тыс. чел., ЛНР — 176,5 тыс. чел», — говорится в сообщении.
Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что в Надымском, Тазовском и Пуровском районах Ямало-Ненецкого автономного округа в воскресенье, 17 декабря, ожидается ветер, порывы которого могут достигать 20 м/с.